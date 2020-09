Taliansko budúci rok očakáva hospodársky rast o 5 %

Rím 20. septembra (TASR) - Taliansko očakáva, že jeho ekonomika bude budúci rok rásť o 5 %, pričom tento rok by malo dôjsť k poklesu až o 9 %. S odvolaním sa na dva vládne zdroje o tom informovala agentúra Reuters. Taliansko, tretia najväčšia ekonomika eurozóny, pritom nezaznamenala ročný rast o 5 % viac než 40 rokov.



Vláda v apríli predpovedala pokles hrubého domáceho produktu (HDP) pre tento rok o 8 % a na budúci rok vzostup o 4,7 %.



Nová prognóza spolu s údajmi o vývoji talianskych štátnych financií bude zverejnená budúci týždeň a vytvorí základnú štruktúru pre rozpočet na rok 2021, ktorú musí Rím predložiť Európskej komisii do polovice októbra.



Nové predpovede sú založené na nezmenenom scenári menovej politiky. To znamená, že nezahŕňajú plánované opatrenia, ktoré budú financované z európskeho fondu obnovy. Rím očakáva, že do roka 2023 získa z tohto fondu približne 209 miliárd eur vo forme zvýhodnených úverov a grantov.



Taliansko mieni začiatkom budúceho roka predložiť Európskej komisii tzv. národný plán zotavenia, ktorý bude obsahovať výdavky až do výšky 10 % sumy z fondu. Okrem iného vláda diskutuje o vytvorení celonárodnej ultrarýchlej širokopásmovej siete, modernizácii železničných tratí a investovaní vyše 30 miliárd eur na posilnenie systému zdravotnej starostlivosti v priebehu šiestich rokov.



Rím v najnovšej správe uvádza, že reformy financované európskymi peniazmi môžu Taliansku pomôcť zdvojnásobiť hospodársky rast, zmenšiť rozdiely medzi severnou a južnou časťou krajiny a dokonca zvýšiť mieru pôrodnosti, ktorá je jedna z najnižších vo svete.