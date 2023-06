Taliansko by mohlo skončiť s uhlím už na budúci rok

Miláno 6. júna (TASR) - Taliansko by mohlo ukončiť využívanie uhlia ako energetického zdroja už v budúcom roku, teda o rok skôr, než pôvodne plánovalo. Podmienkou však je, aby sa ceny plynu udržali na súčasnej nízkej úrovni. Povedal to taliansky minister životného prostredia Gilberto Pichetto Fratin. Informovala o tom agentúra Reuters.



Taliansko patrilo k dovozcom ruského plynu, po útoku Ruska na Ukrajinu vo februári minulého roka a uvalení sankcií na Moskvu však podobne ako iné štáty začalo hľadať náhradu. Tou sa čiastočne stalo uhlie. Zatiaľ čo v roku 2021 sa na celkovej produkcii elektriny v krajine podieľalo 4,6 %, v minulom roku jeho podiel vzrástol na 7,5 %.



Na základe súčasného plánu pre energiu a klímu, ktorý vláda momentálne prehodnocuje, by Taliansko malo ukončiť využívanie uhlia ako energetického zdroja v roku 2025. "Cieľom je ukončenie využívania uhlia v roku 2025, prípadne však aj skôr. Ak sa ceny plynu udržia na terajšej (nízkej) úrovni, mohlo by sa nám to podariť už v budúcom roku," povedal Pichetto Fratin na konferencii organizovanej denníkom La Repubblica.



Minister dodal, že zemný plyn, ktorý je považovaný za najmenej znečisťujúce fosílne palivo, by mal byť súčasťou talianskeho plánu energetickej transformácie, počas ktorého chce Rím zvyšovať kapacitu obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom aktualizovanej stratégie ministerstva životného prostredia pre energiu a klímu, ktorú chce predstaviť počas júna, je zvýšenie produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 na zhruba dve tretiny. V súčasnosti sa obnoviteľné zdroje energie podieľajú na celkovej výrobe elektriny v Taliansku približne tretinou, dodal minister.



Čo sa týka jadrovej energie, Pichetto Fratin povedal, že až budúce vlády rozhodnú, či sa Taliansko vráti k tejto energii, od ktorej sa odklonilo po referende koncom 80. rokov minulého storočia po havárii v Černobyle. Poukázal na vyjadrenia analytikov, podľa ktorých nebudú obnoviteľné zdroje bez jadra stačiť.