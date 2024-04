Taliansko čaká v najbližšom desaťročí pokles pracovnej sily

Rím 14. apríla (TASR) - Taliansko očakáva, že počet ľudí v produktívnom veku v nasledujúcich desiatich rokoch klesne o tri milióny. Podľa štúdie, ktorú v sobotu (13. 4.) zverejnila asociácia malých podnikateľov CGIA, to zodpovedá zníženiu počtu zamestnancov o 8,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Počet Talianov v produktívnom veku (vo veku 15 až 64 rokov), ktorý na začiatku roka 2024 predstavoval necelých 37,5 milióna, podľa aktuálnych prognóz do roku 2034 padne na necelých 34,5 milióna. Príčinu tohto poklesu treba hľadať v postupnom starnutí obyvateľstva. V dôsledku znižovania pôrodnosti rastie počet pracovníkov, ktorí opúšťajú trh práce z dôvodu vysokého veku.



Štúdia zistila, že tento problém sa týka najmä juhu Talianska, ktorý navyše zápasí s odchodom mladšieho obyvateľstva. Najmenej sú tým postihnuté regióny Lombardsko s očakávaným poklesom počtu zamestnancov o 3,4 % a Tridentsko-Horná Adiža s poklesom o 3,1 %.



Zníženie počtu osôb mladších ako 30 rokov a vysoký počet osôb starších ako 65 rokov by mohol mať negatívny vplyv na niektoré dôležité odvetvia ekonomiky. "Spoločnosť zložená prevažne zo starších ľudí nakupuje oveľa menej ako mladá populácia a existuje riziko poklesu realitného trhu, dopravy, v trhu s módou a pohostinstva," uvádza sa v štúdii.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok (12. 4.) vyzvala EÚ na rozsiahlu podporu pôrodnosti. Boj proti prudkému demografickému poklesu v Taliansku je pre jej kabinet "absolútnou prioritou".



"Demografická výzva a s ňou spojená ekonomická udržateľnosť sú pre nás jednou z najdôležitejších výziev," uviedla Meloniová na konferencii Za mladú Európu. Verejné výdavky na podporu pôrodnosti sa podľa Meloniovej musia považovať za produktívne investície, "pretože ide o investície do stability nášho sociálneho systému a našej civilizácie".



Pôrodnosť v Taliansku pokračovala v poklese aj v roku 2023. V minulom roku sa v krajine narodilo 379.000 detí, čo je o 14 000 menej ako v roku 2022, vyplýva z údajov talianskeho štatistického úradu ISTAT. To zodpovedá 6,4 narodeného dieťaťa na 1000 obyvateľov. Od roku 2008, ktorý bol posledným rokom rastu pôrodnosti, klesol počet pôrodov v Taliansku o 34,3 %.