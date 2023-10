Taliansko chce v rokoch 2024 - 2026 získať z predaja aktív 21 mld. eur

Rím 1. októbra (TASR) - Taliansko chce v rokoch 2024 až 2026 získať z predaja aktív približne 21 miliárd eur alebo minimálne 1 % hrubého domáceho produktu (HDP). V sobotu (30. 9.) to uviedlo talianske ministerstvo financií vo svojom hospodárskom a finančnom dokumente (DEF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tento plán je súčasťou snahy premiérky Giorgie Meloniovej udržať pod kontrolou dlh krajiny, ktorý je v pomere k HDP druhým najvyšším v eurozóne. Ak by sa jej to totiž nepodarilo, mohlo by to spôsobiť nárast nákladov na jeho financovanie.



Ministerstvo počíta so znížením dlhu v pomere k HDP v roku 2026 na 139,6 % zo 140,2 % v tomto roku. Nový cieľ zohľadňuje výnosy z predaja aktív, ktoré sa očakávajú v nasledujúcich troch rokoch, uvádza sa v dokumente ministerstva financií. To signalizuje, že bez plánovaného predaja by dlhové zaťaženie pravdepodobne vzrástlo.



Minister hospodárstva a financií Giancarlo Giorgetti v dokumente uviedol, že predaj podielov sa bude týkať spoločností, na ktoré sa vzťahujú privatizačné záväzky už dohodnuté s Európskou komisiou.



Myslel tým banku Monte dei Paschi di Siena (MPS), ktorej záchrana v roku 2017 stála Taliansko 5,4 miliardy eur. Očakáva sa, že ministerstvo financií najme poradcov pre proces opätovnej privatizácie banky.



Taliansko tiež predá akcie firiem, v ktorých má ministerstvo financií vyšší podiel, než je "potrebný na zachovanie primeranej súdržnosti a jednoty strategického smerovania", dodal Giorgetti bez uvedenia ďalších podrobností.