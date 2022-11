Taliansko chce zvýšiť výdavky na pomoc pri riešení cien energií

Rím 20. novembra (TASR) - Nová talianska vláda plánuje zvýšenie výdavkov v budúcoročnom rozpočte zhruba o 30 miliárd eur. Väčšina z tejto sumy by mala ísť na zmiernenie dôsledkov vysokých cien energií. Vláda okrem toho odloží niektoré zo svojich štedrých predvolebných sľubov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Práve pokračujúca energetická kríza spôsobuje, že vládne strany nebudú môcť splniť mnohé predvolebné sľuby, ktorých súčasťou bolo aj výrazné zníženie daní. "Nebudeme môcť urobiť všetko naraz. Takéto pokusy v minulosti končili katastrofou," povedal minister priemyslu Adolfo Urso pre nedeľné vydanie denníka La Stampa.



Premiérka Giorgia Meloniová už skôr uviedla, že približne dve tretiny dodatočných výdavkov pôjdu na pomoc podnikom a domácnostiam, aby zvládli vysoké ceny plynu a elektrickej energie. Sú to ďalšie financie k 75 miliardám eur, ktoré Taliansko vyčlenilo na riešenie energetickej krízy od začiatku tohto roka.



Vláda začiatkom novembra revidovala odhad rozpočtového deficitu na rok 2023. Zatiaľ čo predchádzajúci kabinet Maria Draghiho očakával schodok rozpočtu v budúcom roku na úrovni 3,4 % hrubého domáceho produktu (HDP), súčasná vláda počíta so schodkom 4,5 % HDP. Ministri však dodali, že k rozpočtu pristupovali uvážlivo a nemali by v ňom byť rozpočtové chyby, ktoré v Británii stáli premiérske kreslo Liz Trussovú.



Vláda napríklad odložila štedrú reformu dôchodkového systému. Navyše, rozpočet bude síce zahrnovať určité zníženie daňovej záťaže pre pracujúcich, rozsiahle škrty na daniach z príjmu však vláda nateraz vylúčila. Časť výdavkov chce vykryť dodatočnými pôžičkami, ďalšie zhruba 3 miliardy eur však plánuje získať z dane z nadmerných ziskov energetických firiem.