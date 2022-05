Taliansko chystá nový balík na zmiernenie rastu cien energií

Rím 2. mája (TASR) - Taliansko sa chystá predstaviť nový balík stimulov v hodnote až 7 miliárd eur na zmiernenie rastu cien energií a pomoc firmám vyrovnať sa s ekonomickými dôsledkami vojny na Ukrajine. Uviedli to v pondelok odborové zväzy po stretnutí s vládou.



Nové stimuly sú nad rámec približne 15 miliárd eur, ktoré vláda vyčlenila od januára na pomoc firmám a domácnostiam s cenami elektriny, plynu a benzínu.



Taliansko, ktorého dve najväčšie banky majú značnú expozíciu voči Rusku a vo svojich energetických potrebách sa vo veľkej miere spolieha na Moskvu, zaznamenalo prudké zhoršenie výhľadu na rast hospodárstva od invázie Ruska na Ukrajinu 24. februára.



Podľa návrhu plánuje Rím predĺžiť do 8. júla rozhodnutie o znížení spotrebnej dane z pohonných hmôt na čerpacích staniciach o 25 centov na liter. Platnosť tohto opatrenia mala vypršať v pondelok.



Vďaka dočasnému uvoľneniu pravidiel Európskej únie (EÚ) o štátnej pomoci talianska vláda ponúkne aj štátne garancie na bankové úvery a granty až do výšky 400.000 eur tisíckam firiem, ktoré zasiahli sankcie proti Rusku.



Odbory však nový balík opatrení sklamal. "To nestačí," povedal Maurizio Landini, šéf CGIL, najväčšej talianskej odborovej konfederácie.



Cieľom vlády v Ríme je financovať väčšinu nových opatrení bez dodatočných pôžičiek, a to vďaka 6 miliardám eur v rozpočte navyše v dôsledku väčších daňových príjmov a nižších výdavkov ako sa pôvodne očakávalo.



Ministerstvo financií sa aj napriek tlaku koalície a odborov na zvýšenie pôžičiek, aby sa predišlo recesii, chce držať cieľa stanoveného vlani na jeseň, ktorým je zníženie rozpočtového deficitu v tomto roku na 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) zo 7,2 % v roku 2021.



Premiér Mario Draghi predstaví tiež plány na zníženie závislosti Talianska od ruského plynu a urýchlenie zavádzania obnoviteľnej energie, uviedol jeho úrad.



Draghi usporiada tlačovú konferenciu po mimoriadnej schôdzi ministrov energetiky EÚ, ktorí v pondelok diskutujú o energetickej situácii v bloku.



Plány Talianska zahŕňajú reaktiváciu niektorých uhoľných elektrární a v prípade potreby dodávky plynu na prídel, informovali zdroje z vlády.



Stretnutie ministrov energetiky EÚ bolo zvolané po tom, čo Moskva zastavila dodávky plynu do Poľska a Bulharska, pretože odmietli platiť za ruský plyn v rubľoch.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.