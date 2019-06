Taliansko dá v roku 2020 na sociálnu sféru o 3 až 4 mld. eur menej

Podľa ekonómov je čoraz pravdepodobnejšie, že Európska únia (EÚ) začne disciplinárne konanie proti Taliansku pre jeho obrovský verejný dlh.

Rím 19. júna (TASR) - Taliansky verejný účet by mohol mať profit 3 až 4 miliardy eur z menšieho než očakávaného zvýšenia výdavkov na sociálnu sféru. Vyhlásil to v stredu taliansky minister hospodárstva Giovanni Tria.



Podľa ekonómov je čoraz pravdepodobnejšie, že Európska únia (EÚ) začne disciplinárne konanie proti Taliansku pre jeho obrovský verejný dlh.



Tria sa v stredu stretne s premiérom Giuseppem Contem a predstaviteľmi vládnej koalície, aby diskutovali o tom, ako sa vyhnúť porušovaniu fiškálnych pravidiel EÚ.



Európska komisia začiatkom júna oznámila začiatok disciplinárneho konania, ktoré je známe ako "procedúra nadmerného deficitu“ voči Taliansku, pretože Rím porušuje fiškálne pravidlá o raste verejného dlhu. Taliansku tak hrozí pokuta, ktorá by podľa niektorých zdrojov mohla dosiahnuť 3 miliardy eur. Tento krok prichádza po mesiacoch sporov medzi talianskou koaličnou vládou a komisiou pre plány kabinetu v Ríme, ktorý chce zvyšovať výdavky a znižovať dane.