Taliansko dosiahlo v apríli prebytok v obchode s krajinami mimo EÚ

Rím 29. mája (TASR) - Taliansko dosiahlo v apríli nečakaný prebytok platobnej bilancie v obchode s krajinami mimo Európskej únie. Podľa predbežných údajov, ktoré zverejnil v pondelok štatistický úrad krajiny, predstavoval 1,22 miliardy eur po schodku 1,16 miliardy eur v apríli 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA. Talianske vývozy do krajín mimo EÚ klesli medziročne o 5,1 % po náraste o 6,8 % v rovnakom mesiaci minulého roka.



Talianske vývozy v apríli oslabili prvýkrát po viac ako dvoch rokoch rastu. Poklesu čelili všetky segmenty s výnimkou kapitálových tovarov. Najväčší prepad, o 15,1 %, zaznamenal export do Spojeného kráľovstva a do členských krajín ropného kartelu OPEC (-8,1 %). Dovozy klesli o 19,5 % po tom, čo v rovnakom mesiaci vlaňajška zaznamenali prepad o 19,5 %.