Taliansko dostane od Gazpromu iba 50 % z požadovaného objemu plynu

Rím 17. júna (TASR) - Talianska energetická spoločnosť Eni oznámila, že v piatok dostane od Gazpromu iba 50 % z požadovaného objemu plynu. Krátenie dodávok prichádza po obvineniach zo strany Ríma, že ruská štátna spoločnosť rozširuje "klamstvá" o škrtaní dodávok. TASR správu prevzala z AFP.



"Gazprom oznámil, že dodá iba 50 % toho, čo je požadované (skutočne dodané objemy sa takmer nezmenia v porovnaní s množstvami dodanými v predchádzajúci deň)," uviedla spoločnosť Eni vo vyhlásení, podľa ktorého Gazprom znižuje dodávky už tretí deň po sebe.



Viaceré európske krajiny vrátane Talianska a Nemecka sú veľmi závislé od ruského plynu. Vzhľadom na stupňovanie napätia medzi Ruskom a Západom v súvislosti s vojnou na Ukrajine, Moskva zvyšuje energetický tlak a znižuje dodávky plynu do Európy, čo Taliansko aj Nemecko označili za "politický krok".



Gazprom tvrdí, že zníženie dodávok cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka je výsledkom údržbárskych prác, ale predstavitelia Európskej únie (EÚ) sa domnievajú, že Moskva tak trestá spojencov Ukrajiny.



Taliansky premiér Mario Draghi vo štvrtok (16. 6.) odmietol výhovorky Gazpromu, že dôvody redukcie dodávok "sú technické". "My, Nemecko a iní veríme, že sú to lži," vyhlásil.



Podľa Draghiho ruský štátny monopol Gazprom, ktorý povedal, že Moskva má plné právo hrať podľa vlastných pravidiel pri škrtoch, využíva dodávky plynu na politické účely.



Taliansko sa snaží znížiť svoju závislosť od ruského plynu prostredníctvom alternatívnych zdrojov a zároveň sľubuje, že viac investuje do obnoviteľných zdrojov.



Nižšie dodávky plynu, ktoré tlačia ceny nahor, nemajú okamžité dôsledky na spotrebu, ale na hromadenie zásob, povedal Draghi.



Krajiny EÚ sa snažili ukončiť závislosť od ruskej energie, ale sú rozdelené v otázke uvalenia embarga na zemný plyn, keďže viaceré členské štáty sú silne závislé od dodávok od Moskvy.