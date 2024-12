Taliansko doviezlo od ruského Gazpromu prvý náklad zemného plynu

Moskva 18. decembra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom dodal prvý náklad skvapalneného zemného plynu (LNG) do Talianska. Náklad smeroval zo závodu Portovaja na pobreží Baltského mora. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti LSEG.



Gazprom v minulosti ťažil najmä z dodávok plynu do Európy prostredníctvom plynovodov, čo platilo aj pre dodávky do Talianska. Tento vývoz po útoku na Ukrajinu začiatkom roka 2022 začal prudko klesať, naopak, dodávky LNG tankermi postupne rastú.



Na základe údajov LSEG dorazil tanker Cool River do terminálu FSRU Toscana v prístave Livorno v utorok 17. decembra. Gazprom na otázky v súvislosti s dodávkou LNG pre Taliansko nereagoval.



Kapacita závodu Portovaja dosahuje 1,5 milióna ton ročne. Do prevádzky ho uviedli v septembri 2022, pričom prvé náklady LNG z tohto závodu smerovali do Turecka, Grécka a Číny. V marci závod dodal prvý náklad LNG aj do Španielska.