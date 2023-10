Taliansko hľadá cudzincov na rýchle ozdravenie chorého zdravotníctva

PREČÍTAJTE SI AJ: Rezort zdravotníctva: Centralizácia riadenia nemocníc má byť pre budúcu vládu prioritou

PREČÍTAJTE SI AJ: V košickej nemocnici je hospitalizovaných 29 pacientov so žltačkou

Rím 7. októbra (TASR) - Lekári z komunistickej Kuby sú zvyknutí na to, že ich posielajú pomáhať do Afriky, Ázie či Južnej Ameriky. Menej však do Európy. Južná časť Kalábrie, ktorá má vážne problémy so zabezpečením zdravotnej starostlivosti, však podpísala trojročnú zmluvu o vyslaní takmer 500 kubánskych zdravotníkov, aby jej pomohli prekonať vážny nedostatok personálu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.No nielen Kalábria čelí problémom s personálom. Minister zdravotníctva Orazio Schillaci upozornil na to, že nedostatok zdravotníkov na celoštátnej úrovni predstavuje "". Taliansko podľa neho potrebuje prilákať viac zahraničných lekárov a sestier. Na tlačovej konferencii 15. septembra uviedol, že je blízko k dosiahnutiu dohody s Indiou, ktorá má státisíce zdravotných sestier pracujúcich v zahraničí.Podľa odborov takmer štvrtina zo 102.000 lekárov vo verejnom zdravotníctve má nárok na odchod do dôchodku do roku 2025, čo môže ohroziť chod oddelení, a dokonca aj celých nemocníc.Úrady sa čoraz viac snažia prilákať zdravotníkov zo zahraničia, čomu sa Taliansko tradične vyhýbalo, na rozdiel od iných bohatých krajín.Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) uviedla, že zahraniční lekári tvorili v roku 2019 iba 0,9 % všetkých lekárov v Taliansku. Na porovnanie, vo Francúzsku to bolo 11,6 %, v Nemecku 13,1 % a v Británii 30 %.Zatiaľ čo Taliansku sa predtým darilo zabezpečiť väčšinu lekárov a sestier, ktoré potrebovalo, kombinácia nízkych platov a syndrómu vyhorenia preriedila ich rady, najmä v náročných špecializáciách, ako sú úrazové oddelenia a pohotovosť.Snahy o zvýšenie náboru v zahraničí však nie sú jednoduché, keďže talianske zdravotníctvo trápia vážne problémy nekonkurencieschopných platov, rozpadajúcej sa infraštruktúry, dlhých hodín a byrokracie.Časť problému je aj kultúrna. Na rozdiel od angličtiny alebo španielčiny sa relatívne málo cudzincov učí taliančinu alebo ňou plynule hovorí.Predchádzajúce vlády, ktoré sa snažili chrániť domácich pracovníkov, sťažovali tiež cudzincom uznanie ich kvalifikácie.povedal profesor Foad Aodi, šéf talianskej asociácie zahraničných lekárov.Roberto Occhiuto, prezident regiónu Kalábria, pre Reuters povedal, že musel hľadať lekárov v zahraničí, ale nebolo to také ľahké, ako dúfal." skonštatoval.Potom kontaktoval Havanu, ktorá každoročne posiela tisíce zdravotníkov do zahraničia na medzinárodné misie výmenou za veľmi potrebnú hotovosť alebo tovar.Pandémia ochorenia COVID-19 odhalila slabiny zdravotnej služby v Taliansku, ktoré malo po Británii druhý najvyšší počet obetí v Európe. Taliansko zaznamenalo 191.469 úmrtí.Politici všetkých farieb vtedy sľubovali, že zvýšia výdavky na zdravotníctvo po desaťročiach škrtov. S ústupom vírusu však výdavky opäť klesajú, keďže slabnúca ekonomika núti vládu robiť zložité rozpočtové rozhodnutia.Súčasná pravicová koalícia uviedla, že výdavky na štátnu zdravotnú starostlivosť v tomto roku dosiahnu 6,6 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je pokles zo 6,8 % HDP v roku 2022. Na budúci rok sa ešte znížia na 6,2 % HDP.