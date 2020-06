Taliansko je blízko k schváleniu úverovej linky vo výške 6,3 mld. eur

Rím 17. júna (TASR) - Taliansko je blízko k schváleniu úverovej linky vo výške 6,3 miliardy eur pre automobilku Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.



V prípade, že k tomu dôjde, bude to najväčšia štátna pomoc v rámci Európy pre automobilku od začiatku pandémie nového koronavírusu.



Tento návrh musí ešte podpísať minister financií Robert Gualtieri po tom, čo oddelenie účtovníctva na jeho ministerstve schválilo podmienky úverovej linky. A následne musí dať plánu na pomoc FCA zelenú aj taliansky štátny audítor.



Podľa zdrojov sa súhlas ministra očakáva už tento týždeň. Hovorca ministerstva, ako aj hovorca Fiatu sa odmietli k tomu vyjadriť.



Financie má FCA použiť výlučne na podporu domácich, talianskych závodov - na plánované investície, platby dodávateľom aj zamestnancom. Dodávateľský reťazec pre automobilový priemysel v Taliansku zahŕňa 200.000 malých a stredných firiem a celý taliansky automobilový priemysel generuje ročné tržby vo vyše 100 miliárd eur.



Pôžičku poskytne FCA popredná talianska banka Intesa Sanpaolo a poisťovateľ podnikových úverov Sace SpA sa zaručí za 80 % sumy.



„Predaj automobilov v Taliansku klesne tento rok na 1,2 milióna z 2,1 milióna v roku 2019,“ odhaduje Dario Duse, generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti Alix Partners, ktorý predpovedá, že odvetviu môže trvať viac ako päť rokov, kým sa jeho predaj vráti na úroveň pred pandémiou.