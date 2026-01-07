< sekcia Ekonomika
Taliansko je pripravené podpísať dohodu EÚ - Mercosur
Európska komisia (EK) súhlasila s poskytnutím dodatočnej podpory európskym farmárom.
Autor TASR
Brusel 7. januára (TASR) - Taliansko je pripravené podpísať dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a juhoamerickým združením Mercosur. Vyhlásil to v stredu taliansky minister poľnohospodárstva Francesco Lollobrigida po tom, ako Európska komisia (EK) súhlasila s poskytnutím dodatočnej podpory európskym farmárom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
Ak budú splnené požadované podmienky, vláda schváli podpísanie dohody, uviedol Lollobrigida na tlačovej konferencii v Bruseli pred stretnutím ministrov poľnohospodárstva EÚ. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová navrhla, aby členské štáty EÚ získali rýchlejší prístup k niektorým poľnohospodárskym fondom z budúceho dlhodobého rozpočtu Únie (2028 - 2034) na pomoc poľnohospodárom. Podľa jej vyjadrenia ide o približne 45 miliárd eur, ktoré možno okamžite mobilizovať na podporu poľnohospodárov.
Európska komisia si predsavzala finalizovať obchodný pakt do konca roka. Podpísanie dohody s členskými štátmi združenia Brazíliou, Argentínou, Paraguajom a Uruguajom však posunula na 12. januára, najmä pod tlakom Francúzska a Talianska. Komisia sa snaží získať kvalifikovanú väčšinu 15 členských štátov, ktoré predstavujú 65 % populácie EÚ, potrebnú na to, aby Únia mohla podpísať dohodu. Jej najväčšími odporcami sú Poľsko a Maďarsko, kriticky sa k nej stavia aj Francúzsko, preto je postoj Talianska kľúčový pre jej schválenie.
