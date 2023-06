Taliansko kritizuje ECB za zvyšovanie úrokových sadzieb

Rím 28. júna (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu kritizovala Európsku centrálnu banku (ECB) za opakované zvyšovanie úrokových sadzieb, pričom uviedla, že postupuje podľa "zjednodušeného" prístupu, ktorý môže spôsobiť viac škody ako úžitku. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



ECB tento mesiac zdvihla svoje úrokové sadzby na najvyššiu úroveň za 22 rokov a uviedla, že ich ďalšie zvýšenie v júli, deviate v rade, je takmer zaručené, keďže inflácia sa podľa prognózy udrží nad cieľom banky na úrovni 2 % do konca roka 2025.



"Je správne rozhodne bojovať proti inflácii, ale mnohým ľuďom sa zdá, že zjednodušený recept zvyšovania sadzieb, ktorý ECB používa, nie je tou správnou cestou," povedala Meloniová v parlamente. Reagovala tak na utorkové varovanie prezidentky ECB Christine Lagardovej, že banka bude pokračovať v dvíhaní úrokových sadzieb.



ECB za uplynulý rok zdvihla úroky najrýchlejším tempom vo svojej histórii v snahe ochladiť infláciu po tom, ako ruská vojna na Ukrajine spôsobila prudký nárast cien energií a potravín.



Zatiaľ čo závratné ceny energií, ktoré minulý rok vyhnali infláciu nahor, klesli, predstaviteľov ECB teraz znepokojuje vplyv zvyšovania miezd. Zamestnanci požadujú väčšie platy na pokrytie rastúcich nákladov a trh práce zostáva napätý.



Klesajúce náklady na energie pomohli spomaliť infláciu v eurozóne v máji na 6,1 % z októbrového maxima 10,6 %. Napriek tomu je miera inflácie stále trojnásobne vyššia, ako cieľ ECB na úrovni 2 %.



Meloniová nie je jedinou predstaviteľkou talianskej vlády, ktorá kritizovala ECB za sprísňovanie jej menovej politiky.



Minister životného prostredia a energetiky Gilberto Pichetto Fratin v rozhovore pre denník La Stampa v stredu upozornil, že "nadmerné" zvýšenie úrokov ECB sa môže vrátiť ako bumerang.



A minister zahraničných vecí Anonio Tajani tento týždeň vyhlásil, že opakované zvyšovanie sadzieb ECB "nie je v záujme hospodárskeho rastu".



Rozhovory so siedmimi členmi ECB na výročnom fóre banky v Portugalsku tento týždeň ukázali, že väčšina z nich očakáva ďalšie zvýšenie nákladov na pôžičky na júlovom aj septembrovom zasadaní banky napriek signálom, že ekonomika eurozóny upadá.



Zástupcovia Talianska patrili k tzv. holubičím hlasom v rade ECB, ktorá stanovuje úrokové sadzby, a to ako v prípade člena rady Fabia Panettu, tak šéfa talianskej centrálnej banky Ignazia Visca.



Viscovi vyprší mandát na konci októbra a vláda v utorok (27. 6.) navrhla Panettu za jeho nástupcu, v dôsledku čoho zostane voľné miesto v šesťčlennej správnej rade ECB. Taliansko ako tretia najväčšia ekonomika bloku malo vždy miesto v správnej rade banky. Aj hoci to nie je automatické právo, Tajani v stredu novinárom povedal, že je "optimistický" a verí, že Taliansko si udrží miesto v správnej rade, keď sa Panetta stane guvernérom talianskej centrálnej banky.