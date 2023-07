Taliansko má do konca roka odstúpiť od účasti na Novej hodvábnej ceste

Rím 24. júla (TASR) - Taliansko do konca tohto roka odstúpi od kontroverzného investičného paktu s Čínou, tzv. Novej hodvábnej cesty. Premiérka Giorgia Meloniová má rozhodnutie oznámiť vo štvrtok (27. 7.) vo Washingtone na stretnutí s americkým prezidentom Joeom Bidenom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Čínsky projekt, známy tiež ako Belt and Road Initiative (BRI), má spojiť Čínu s Áziou, Európou a ďalšími regiónmi a počíta s veľkými výdavkami do infraštruktúry. Vláda v Ríme neobnoví memorandum o porozumení, ktoré krajinu zaväzuje k účasti na iniciatíve, informoval denník La Repubblica.



Taliansko sa v roku 2019 stalo prvou veľkou priemyselne rozvinutou krajinou, ktorá sa pripojila k obrovskému investičnému programu Číny. Účasť však zatiaľ viedla len k niekoľkým konkrétnym projektom. S rozhodnutím bývalej talianskej vlády pripojiť sa k iniciatíve Meloniová v roku 2019 ešte ako opozičná politička nesúhlasila. Minulý mesiac vyhlásila, že s Čínou je možné rozvíjať vynikajúce vzťahy aj bez účasti na projekte.



Z Ríma tiež zaznelo, že ekonomické prepojenie s ázijskou mocnosťou by bolo pre Taliansko príliš riskantné vzhľadom na rastúce napätie medzi Pekingom a Washingtonom vyvolané spoluprácou Číny s Ruskom, ako aj jej politikou voči Taiwanu. Pristúpenie Talianska k iniciatíve narazilo v roku 2019 na ostrú kritiku z Washingtonu aj Bruselu.



V rámci projektu Novej hodvábnej cesty sa doteraz na celom svete financovali projekty v hodnote približne 900 miliárd eur.