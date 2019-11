Taliansko má s reformou Európskeho stabilizačného mechanizmu problém

Rím 20. novembra (TASR) - Je možné, že reformu Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), známeho aj ako trvalý euroval, Taliansko nepodporí. Povedal to pre denník Corriere della Sera taliansky minister zahraničných vecí Luigi Di Maio.



Návrh reformy ESM vyvolal v Taliansku búrlivé diskusie, pričom jednotlivé politické strany aj inštitúcie sa sporia o to, či by sa Rím nemal pokúsiť zmeny v rámci ESM na úrovni Európskej únie zablokovať.



Na návrhu reformy sa v júni zhodli ministri financií eurozóny, pričom dokončiť by ju mali lídri EÚ na budúci mesiac. Predstavitelia Talianska vrátane guvernéra talianskej centrálnej banky však varovali, že niektoré opatrenia sú z finančného hľadiska nebezpečné. Podľa talianskych médií sa Rím možno pokúsi o oddialenie reformy ESM.



Di Maio, ktorý stojí na čele vládneho Hnutia piatich hviezd, uviedol, že o tejto otázke bude diskutovať s poslancami hnutia. "Je potrebné jasne si povedať, v akej sme momentálne situácii. Reforma ESM, ktorá by poškodila Taliansko, je neprípustná," povedal Di Maio pre Corriere della Sera.



"V Európe sme si už zvykli na údery pod pás. Ďalej to však už nemienime znášať," dodal Di Maio bez ďalších podrobností.