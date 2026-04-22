Streda 22. apríl 2026
Taliansko mierne zhoršilo prognózu rastu svojej ekonomiky

Autor TASR
Rím 22. apríla (TASR) - Talianska vláda v dôsledku turbulencií, ktoré vo svetovom hospodárstve spôsobila vojna na Blízkom východe, mierne zhoršila svoju predpoveď rast hrubého domáceho produktu (HDP). Oznámil to v stredu taliansky minister hospodárstva a financií Giancarlo Giorgetti po zasadaní vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Talianska ekonomika, ktorá je v rámci eurozóny tretia najväčšia, by sa podľa novej prognózy mala v tomto aj v budúcom roku zväčšiť zhodne o 0,6 %. Predošlá predikcia rátala s tým, že hospodárstvo krajiny sa v tomto roku posilní o 0,7 % a v budúcom roku sa zväčší o 0,8 %. V roku 2028 sa ekonomika Talianska podľa revidovanej predikcie posilní o 0,8 %. Predchádzajúca predpoveď rátala s rastom o 0,9 %.

Napriek zhoršeniu predpovede hospodárskeho rastu však talianska vláda podľa ministra financií stále predpokladá, že deficit verejných financií krajiny v tomto roku klesne na úroveň 2,9 % HDP, čiže pod hranicu 3 %, ktorá je podľa pravidiel Európskej únie maximálne prípustná. Minuloročný deficit talianskych verejných financií bol vo výške 3,1 % HDP.
