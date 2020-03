Taliansko môže zvýšiť opatrenia na podporu ekonomiky na 5 miliárd eur

Rím 5. marca (TASR) – Taliansko možno zvýši opatrenia na podporu ekonomiky zasiahnutej epidémiou koronavírusu, uviedla to prvá tajomníčka ministerstva hospodárstva Laura Castelliová. Hodnota opatrení sa môže vyšplhať až na 5 miliárd eur.



Castelliová v rozhovore pre denník Il Messaggero povedala, že je pravdepodobné zvýšenie výdavkov na opatrenia na utlmenie negatívneho vplyvu epidémie až na 5 miliárd eur.



Minister hospodárstva Roberto Gualtieri prisľúbil daňové úľavy a ďalšie opatrenia pre najviac zasiahnuté sektory v hodnote 3,6 miliardy eur. V stredu vládny zdroj uviedol pre Reuters, že balík opatrení by mohol mať hodnotu 4,5 miliardy eur alebo 0,25 % hrubého domáceho produktu (HDP).



V Taliansku bolo potvrdených viac než 3000 prípadov nákazy novým koronavírusom, ktorý si v krajine vyžiadal už viac ako 100 obetí na životoch.



Rím v stredu prijal opatrenia, ktoré majú zastaviť šírenie epidémie. Patrí medzi ne napríklad zákaz účasti na športových podujatiach a tiež uzavretie všetkých škôl a univerzít do 15. marca.



Podľa Castelliovej je potrebné, aby bol balík stimulov pre ekonomiku čo najvyšší, keďže Taliansko zaznamenalo nižší rozpočtový deficit, než sa očakávalo.