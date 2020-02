Taliansko možno zníži prognózu rastu HDP pre koronavírus

Rím 19. februára (TASR) - Taliansko môže znížiť predpoveď hospodárskeho rastu v roku 2020, ak bude mať epidémia koronavírusu výrazný vplyv na jeho výkon. Uviedol to v stredu taliansky minister hospodárstva Roberto Gualtieri pre Radio Capital.



Minister vyhlásil, že predpokladaný rast hrubého domáceho produkt (HDP) v tomto roku o 0,6 % môže byť revidovaný smerom nadol, ak bude mať na neho koronavírus výrazný vplyv, a ak sa ukáže, že aj "brzdiaci efekt" poklesu HDP v závere roku 2019 bude väčší, ako sa očakáva.



Talianska ekonomika, tretia najväčšia v eurozóne, v posledných troch mesiacoch minulého roka nečakane klesla o 0,3 %.



Začiatkom tohto mesiaca guvernér centrálnej banky Ignazio Visco uviedol, že koronavírus by mohol mať dočasný negatívny vplyv na hospodársky rast na úrovni „niekoľko desatín percentuálneho bodu“. A dodal, že nemožno vylúčiť ani výraznejší vplyv.



Parlamentný výbor pre dohľad nad rozpočtom zase minulý týždeň uviedol, že v roku 2020 očakáva rast HDP iba o 0,2 %, čo je výrazne pod úrovňou predchádzajúcej prognózy, ktorá počítala s jeho zvýšením o 0,5 %, a tiež pod oficiálnou predpoveďou vlády zo septembra 2019, podľa ktorej by mal HDP v tomto roku vzrásť o 0,6 %.