Taliansko nezmení prognózy rastu ekonomiky napriek clám USA
Talianska ekonomika v 2. štvrťroku klesla o 0,1 % oproti predchádzajúcim troma mesiacom, najmä v dôsledku negatívnych obchodných tokov.
Autor TASR
Rím 14. septembra (TASR) - Taliansko v rámci prípravy rozpočtu, ktorý plánuje oznámiť v nasledujúcich týždňoch, zachová doterajšie prognózy rastu ekonomiky o 0,6 % v tomto roku a o 0,8 % v roku 2026. A to aj napriek neistotám v súvislosti s dovoznými clami v USA. Uviedol to nedeľu minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Vládne odhady rastu hrubého domáceho produktu (HDP) boli prvýkrát vypracované v apríli. Podľa Giorgettiho je v nich už zohľadnený potenciálny vplyv meniacich sa obchodných podmienok na tretiu najväčšiu ekonomiku eurozóny.
„Sme presvedčení, že môžeme potvrdiť odhady HDP na tieto roky,“ povedal Giorgetti na politickom podujatí v Ríme. „Už sme zohľadnili vplyv obchodnej vojny a všetko, čo s ňou súviselo.“
Talianska ekonomika v 2. štvrťroku klesla o 0,1 % oproti predchádzajúcim troma mesiacom, najmä v dôsledku negatívnych obchodných tokov. Priemyselná produkcia však v júli medziročne vzrástla o 0,4 %, čo naznačuje vitalitu dlhodobo sa trápiaceho výrobného sektora.
Vláda predloží parlamentu aktualizované prognózy HDP a viacročné rozpočtové ciele do 2. októbra. Budú tvoriť rámec pre rozpočet na budúci rok.
Giorgetti uviedol, že na to, aby sa deficit Talianska v budúcom roku znížil pod 3 % HDP, čo je maximálny povolený limit v rámci rozpočtových pravidiel Európskej únie (EÚ), nebude potrebné ďalšie fiškálne sprísňovanie. To vytvorí základy na ukončenie konania EÚ pre nadmerný deficit.
Kroky EÚ pri nadmernom deficite znižujú priestor krajín na manévrovanie v oblasti daní a výdavkov, pretože pravidlá EÚ ich zaväzujú každý rok znížiť svoje deficity o predpísanú sumu. Giorgetti zopakoval sľuby vlády, že zmierni daňové zaťaženie rodín so strednými príjmami bez toho, aby uviedol, ako by sa to mohlo financovať.
Koaličná strana Liga chce, aby talianske banky prispeli do vládneho rozpočtu na rok 2026 sumou viac ako 1 miliarda eur, uviedli koncom minulého týždňa zdroje, ktoré nechceli byť menované.
