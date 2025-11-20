< sekcia Ekonomika
Taliansko očakáva od Moody's prvé zlepšenie ratingu za vyše 23 rokov
Ratingová agentúra Moody's bude v závere tohto týždňa aktualizovať rating Talianska, pričom podľa analytikov by ho mohla zvýšiť.
Autor TASR
Miláno 20. novembra (TASR) - Ratingová agentúra Moody's bude v závere tohto týždňa aktualizovať rating Talianska, pričom podľa analytikov by ho mohla zvýšiť. Ak tak Moody's urobí, Taliansko zaznamená prvé zvýšenie ratingu od tejto agentúry za viac než 23 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V máji agentúra Moody's zlepšila výhľad ratingu Talianska zo stabilného na pozitívny, čo znamená, že v dohľadnom čase očakávala zlepšenie samotného ratingu. Ten v máji podržala na nezmenenej úrovni Baa3, čo je posledný stupeň investičného ratingu. Ako dôvod zlepšenia výhľadu Moody's uviedla lepší než pôvodne očakávaný stav verejných financií a stabilnejšie politické prostredie.
Moody's naposledy zlepšila rating Talianska v máji 2002, keď ho zvýšila z Aa3 na Aa2. Následne ho postupne znižovala až na Baa3, čo je úroveň, na ktorú rating Talianska znížila v októbri 2018 a odvtedy ho nemenila.
Prípadné zvýšenie ratingu zo strany agentúry Moody's v piatok 21. novembra by tak pre vládu znamenalo ďalšiu podporu po tom, ako v septembri agentúra Fitch zlepšila rating Talianska z BBB na BBB+. Navyše, agentúra Scope zlepšila výhľad ratingu na úrovni BBB+ zo stabilného na pozitívny.
Z troch hlavných ratingových agentúr Fitch, Moody's a S&P Global iba posledná z nich zmenu počas ostatného hodnotenia Talianska neurobila. Potvrdila rating na úrovni BBB+ so stabilným výhľadom. Na druhej strane, S&P Global zlepšila rating Talianska v apríli tohto roka, keď ho na BBB+ zvýšila z hodnoty BBB.
