Taliansko očakáva silný turistický rok 2023

Rím 4. marca (TASR) - Ubytovacie zariadenia pre turistov v Taliansku tento rok očakávajú viac ako 442 miliónov prenocovaní. V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje nárast o 12,2 %. TASR o tom informuje na základe správy talianskej agentúry ANSA.



Inštitút pre prieskum trhu Demoskopika odhaduje, že do ubytovacích zariadení v krajine tento rok pricestuje zhruba 127 miliónov turistov, čo bude o 11,2 % viac ako v minulom roku. Príjazdy by napriek tomu zostali pod úrovňami rokov 2018 a 2019.



Podľa odhadov inštitútu Demoskopika by taliansky sektor cestovného ruchu mohol v roku 2023 vytvoriť obrat vo výške približne 89 miliárd eur.