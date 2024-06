Taliansko očakáva v leta 6,5 milióna nemeckých dovolenkárov

Rím 30. júna (TASR) - Taliansko očakáva počas leta príchod 6,5 milióna dovolenkárov z Nemecka. Nemci si tak opäť pripíšu prvenstvo v rebríčku zahraničných návštevníkov na Apeninskom polostrove. Vyplýva to z prieskumu združenia cestovného ruchu Assoturismo Confesercenti, ktoré výsledky zverejnili cez víkend, informuje TASR podľa DPA.



Podľa prieskumu väčšina nemeckých občanov smeruje k moru alebo k veľkým jazerám na severe vrátane nemeckojazyčného regiónu Južné Tirolsko. Tri štvrtiny z nich cestujú autom.



Talianski odborníci na cestovný ruch očakávajú počas troch letných mesiacov celkovo 34,1 milióna prenocovaní nemeckých dovolenkárov. Mala by to byť tretina všetkých prenocovaní a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa očakáva nárast o 3,5 percenta.



Podľa údajov centrálnej banky v Ríme nemeckí dovolenkári v Taliansku minú v priemere 143 eur denne. V rebríčku zahraničných návštevníkov po Nemecku nasledujú Spojené štáty - 2,5 milióna, sú však štedrejší a denne minú 210 eur. Po USA nasleduje Francúzsko s 2,3 milióna návštevníkov a Švajčiarsko a Holandsko po 1,6 milióna turistov.