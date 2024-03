Taliansko plánuje založiť investičný fond na podporu projektov AI

Rím 12. marca (TASR) - Taliansko plánuje založiť investičný fond s počiatočnou dotáciou vo výške 1 miliardy eur na podporu projektov umelej inteligencie (AI). Oznámila to v utorok premiérka Giorgia Meloniová na konferencii o AI v Ríme. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



S podporou CDP Venture Capital, divízie štátnej banky na obnovu a rozvoj (Cassa Depositi e Prestiti, CDP), by fond mohol získať ďalšie 3 miliardy eur zo súkromného sektora. Uviedol na konferencii generálny riaditeľ CDP Venture Capital Agostino Scornajenchi.



Taliansko chce tento rok využiť svoje predsedníctvo v skupine G7 (siedmich najvyspelejších ekonomík sveta) na to, aby sa zameralo na vplyv AI na pracovné miesta a nerovnosť a zároveň stanovilo záruky pre rozvoj technológie.



"Sme presvedčení, že môže a musí existovať talianska cesta k umelej inteligencii," povedal Meloniová na konferencii a dodala, že vláda pracuje na návrhu zákona na reguláciu sektora v Taliansku.