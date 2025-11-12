< sekcia Ekonomika
Taliansko plánuje zdaniť balíky nízkej hodnoty z krajín mimo EÚ
Opatrenie sa má primárne vzťahovať na internetových predajcov ako Shein a Temu.
Autor TASR
Rím 12. novembra (TASR) - Taliansko pracuje na zavedení dane na poštové balíky nízkej hodnoty z krajín mimo Európskej únie (EÚ) v snahe chrániť svoj domáci módny priemysel pred lacným dovozom, najmä z Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá sa v stredu odvolala na vládne zdroje v Ríme.
Opatrenie sa má primárne vzťahovať na internetových predajcov ako Shein a Temu. Novej dani by podliehali balíky v hodnote do 150 eur, čo je do značnej miery v súlade s plánmi, o ktorých sa v súčasnosti rokuje na úrovni EÚ. Očakáva sa, že talianska vláda príslušné nariadenie zverejní v najbližších týždňoch vo forme dodatku k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026.
Talianske združenie módneho priemyslu Federazione Moda Italia plán privítalo. „Vítame zámer vlády riešiť v tomto rozpočtovom zákone hospodárske a environmentálne dosahy rýchlej módy,“ uviedlo vo vyhlásení. Balíky z tretích krajín v hodnote do 150 eur sú v EÚ v súčasnosti oslobodené od ciel.
