Taliansko počíta v auguste s rekordným počtom domácich turistov

Rím 12. augusta (TASR) - Taliansko aj napriek nárastu prípadov nákazy novým koronavírusom počíta s rekordným augustom z pohľadu počtu domácich turistov.



Trinásť miliónov talianskych turistov by malo byť v auguste na dovolenke, čo je o 3 milióny viac ako v auguste v roku 2019 a o 2,4 milióna viac ako v auguste 2020, vyplýva z prognózy zväzu cestovného ruchu Cna Tourism and Commerce.



V Taliansku vďaka COVID pasom dovolenkujú 4 milióny zahraničných turistov, čo je vysoké číslo, stále však nízke v porovnaní s počtom turistov smerujúcich do krajiny pred pandémiou.