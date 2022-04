Taliansko podpísalo dohodu s Alžírskom o zvýšení dodávok plynu

Rím 12. apríla (TASR) - Taliansko bude od roku 2023 z Alžírska odoberať dodatočných 9 miliárd kubických metrov (m3) plynu. Vyplýva to z dohody, ktorú podpísal taliansky koncern Eni s alžírskym partnerom Sonatrach. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rím tak spravil ďalší dôležitý krok k nezávislosti od ruského plynu. Taliansko začne s okamžitou platnosťou z Alžírska odoberať dodatočný plyn v objeme 3 miliárd m3, uviedol taliansky minister pre ekologickú transformáciu Roberto Cingolani, ktorý v pondelok (11. 4.) spoločne s premiérom Mariom Draghim a ministrom zahraničných vecí Luigim Di Maiom odcestoval do Alžírska, aby podpísali dohodu o spolupráci v oblasti energetiky.



Plyn z alžírskej púšte do sicílskeho mesta Mazara del Vallo sa bude prepravovať cez plynovod Transmed. Taliansko v roku 2023 nahradí tretinu dovozu z Ruska alžírskym plynom. Eni a Sonatrach využijú napríklad novo objavené ložisko v oblasti Berkine Sud.



Draghi tiež uviedol, že spolupráca sa nebude obmedzovať na plyn, ale že sa sústredí aj na vodík a obnoviteľné zdroje. Dohoda s Alžírskom je podľa neho dôležitým krokom na ceste "k zníženiu závislosti od ruského plynu".



Draghi v nasledujúcich týždňoch navštívi aj Kongo, Angolu a Mozambik, aby podpísal ďalšie dohody o dodávkach, ktoré majú nahradiť energie z Ruska. Vojna na Ukrajine podľa neho zmenila "stratégie energetickej politiky". Dodal, že krajiny okolo Stredozemného mora sa môžu stať dôležitými križovatkami pre energie.