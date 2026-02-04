< sekcia Ekonomika
Taliansko pokutovalo cestovnú kanceláriu eDreams pre nekalé praktiky
Sloboda výberu spotrebiteľov bola ďalej ohrozená skutočnosťou, že eDreams si vopred vybral najdrahšiu možnosť predplatného, a to Prime Plus.
Autor TASR
Rím 4. februára (TASR) - Taliansky úrad na ochranu hospodárskej súťaže v stredu oznámil, že španielskej online cestovnej kancelárii eDreams uložil pokutu 9 miliónov eur pre nekalé obchodné praktiky zahŕňajúce vizuálne a emocionálne presviedčanie v digitálnom prostredí prostredníctvom manipulačných techník. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„Úrad zistil, že spoločnosť (eDreams) pri ponúkaní letov a ubytovania prostredníctvom svojej webovej stránky a aplikácie používala zavádzajúce tvrdenia a techniky neprimeraného ovplyvňovania vrátane manipulatívnych stratégií, aby prinútila spotrebiteľov niekedy nevedomky sa prihlásiť na odber je služby Prime,“ uviedol protimonopolný úrad. „S týmto cieľom spoločnosť eDreams poskytovala nejednoznačné informácie o funkciách a výhodách predplatného Prime a spoliehala sa na techniky časového tlaku, aby urýchlila rozhodnutia o kúpe a nasmerovala spotrebiteľov k prihláseniu sa na odber Prime," dodal.
Úrad zároveň uviedol, že identifikoval zavádzajúce tvrdenia o zľavách na predplatné a nedostatočnú transparentnosť, pokiaľ ide o existenciu cenových rozdielov v závislosti od toho, či používatelia pristupovali na webovú stránku eDreams priamo alebo prostredníctvom metavyhľadávacích systémov.
„Sloboda výberu spotrebiteľov bola ďalej ohrozená skutočnosťou, že eDreams si vopred vybral najdrahšiu možnosť predplatného, a to Prime Plus. Okrem toho boli používatelia, ktorí nemali nárok na bezplatnú skúšobnú verziu, na ňu aj tak presmerovaní a potom im bol okamžite účtovaný ročný poplatok za predplatné bez primeraného predchádzajúceho upozornenia," konštatoval protimonopolný úrad.
„Úrad zistil, že spoločnosť (eDreams) pri ponúkaní letov a ubytovania prostredníctvom svojej webovej stránky a aplikácie používala zavádzajúce tvrdenia a techniky neprimeraného ovplyvňovania vrátane manipulatívnych stratégií, aby prinútila spotrebiteľov niekedy nevedomky sa prihlásiť na odber je služby Prime,“ uviedol protimonopolný úrad. „S týmto cieľom spoločnosť eDreams poskytovala nejednoznačné informácie o funkciách a výhodách predplatného Prime a spoliehala sa na techniky časového tlaku, aby urýchlila rozhodnutia o kúpe a nasmerovala spotrebiteľov k prihláseniu sa na odber Prime," dodal.
Úrad zároveň uviedol, že identifikoval zavádzajúce tvrdenia o zľavách na predplatné a nedostatočnú transparentnosť, pokiaľ ide o existenciu cenových rozdielov v závislosti od toho, či používatelia pristupovali na webovú stránku eDreams priamo alebo prostredníctvom metavyhľadávacích systémov.
„Sloboda výberu spotrebiteľov bola ďalej ohrozená skutočnosťou, že eDreams si vopred vybral najdrahšiu možnosť predplatného, a to Prime Plus. Okrem toho boli používatelia, ktorí nemali nárok na bezplatnú skúšobnú verziu, na ňu aj tak presmerovaní a potom im bol okamžite účtovaný ročný poplatok za predplatné bez primeraného predchádzajúceho upozornenia," konštatoval protimonopolný úrad.