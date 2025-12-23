Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Taliansko pokutovalo prepravcu Ryanair

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Taliansko dalo firme Ryanair pokutu aj v roku 2019, a to v sume tri milióny eur. Dôvodom bola politika spoplatňovania príručnej batožiny cestujúcich. Pokutu však nakoniec zrušil správny súd.

Autor TASR
Rím 23. decembra (TASR) - Taliansky úrad na ochranu hospodárskej súťaže uložil nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair pokutu v sume viac ako 255 miliónov eur pre zneužitie dominantného postavenia. Svoju pozíciu firma podľa úradu zneužila na bránenie cestovným kanceláriám v prístupe k svojim službám. Úrad v utorok uviedol, že írsky letecký dopravca takto svoje postavenie zneužíval od roku 2023 do apríla 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Cieľom stratégie Ryanairu bolo „zablokovať, sťažiť, skomplikovať alebo predražiť cestovným kanceláriám nákup letov spoločnosti Ryanair na webovej stránke ryanair.com, či už v kombinácii s letmi ponúkanými inými leteckými firmami alebo inými cestovnými a poisťovacími službami,“ vyjadril sa taliansky protimonopolný úrad.

Taliansko dalo firme Ryanair pokutu aj v roku 2019, a to v sume tri milióny eur. Dôvodom bola politika spoplatňovania príručnej batožiny cestujúcich. Pokutu však nakoniec zrušil správny súd.

V pondelok (22. 12.) taliansky úrad na ochranu hospodárskej súťaže informoval, že uložil pokutu 98 miliónov eur americkému technologickému gigantovi Apple pre zneužívanie dominantného postavenia na trhu mobilných aplikácií.
