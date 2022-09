Rím 30. septembra (TASR) - Taliansko posilňuje kontrolu a námornú ochranu plynovodov, ktoré prepravujú plyn do krajiny z juhu a východu. Dôvodom sú poškodenia plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 spôsobené zrejme sabotážou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Opatrenia, ktoré prijala končiaca vláda premiéra Maria Draghiho, sú reakciou na viaceré úniky plynu v systéme plynovodov Nord Stream zistené tento týždeň, ktoré spôsobili výbuchy. Európski politici sú presvedčení, že poškodenia boli spôsobené sabotážou.



Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck v piatok signalizoval, že zo zámernej sabotáže podozrieva Rusko. "Vyšetrovanie pokračuje a mali by sme počkať na jeho výsledok, ale to, že Rusko hovorí 'neboli sme to my', je ako hovoriť 'ja nie som zlodej'. Neviem, kto tú explóziu spôsobil, ale tvrdenie 'my sme to neboli' nie je odpoveďou, ktorej by som veril," dodal.



Úniky z plynovodov Nord Stream a podozrenia zo sabotáže zvýšili obavy z potenciálneho ďalšieho útoku na európsku energetickú infraštruktúru v čase, keď kontinent zápasí s energetickou krízou.



Taliansko zvýšilo ochranu plynovodu TransMed, ktorý vedie z Alžírska na Sicíliu, plynovodu Trans Adriatic Pipeline (TAP) z Azerbajdžanu do Apúlie a plynovodu GreenStream medzi Líbyou a Sicíliou, uviedli pre Reuters zdroje oboznámené so záležitosťou.



Rím takisto zvýšil dohľad nad plynovodom Trans Austria Gas (TAG), ktorý privádza plyn zo slovensko-rakúskych hraníc na severovýchod Talianska.