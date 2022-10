Taliansko potrebuje miliardy eur na pomoc firmám ohrozených energiami

Miláno 10. októbra (TASR) - Združenie talianskych zamestnávateľov Confindustria vyzvalo v pondelok na balík pomoci vo výške 40 až 50 miliárd eur, ktorý by zabránil kolapsu tisícok firiem a strate pracovných miest v dôsledku prudko stúpajúcich cien energií. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Bez priemyslu neexistuje Taliansko. Ak zatvoríme tisíce firiem, stratia sa státisíce pracovných miest," povedal šéf lobistickej skupiny Carlo Bonomi v rozhovore pre denník La Stampa.



"Som teraz viac znepokojený, ako som bol na začiatku pandémie," poznamenal a dodal, že podľa jeho odhadov bude potrebných približne "40 až 50 miliárd eur do roku 2023".



Budúcu taliansku vládu povedie Giorgia Meloniová, ktorej strana minulý mesiac vyhrala voľby.



Očakáva sa, že talianske spoločnosti zaplatia v roku 2022 o 110 miliárd eur viac za energie ako pred pandémiou nového koronavírusu, pričom 55,6 miliardy je splatných v období od septembra do decembra, uviedlo podnikateľské združenie Confindustria vo svojej správe.



Vláda odchádzajúceho premiéra Maria Draghiho už minula 66 miliárd eur na pomoc rodinám a podnikom počas energetickej krízy. Túto pomoc financovala z vyšších daňových príjmov, ako sa pôvodne predpokladalo.



Očakáva sa však, že výkon talianskej ekonomiky v druhej polovici roka mierne klesne. Tento pokles by podľa vládnej prognózy mohol pokračovať aj v 1. štvrťroku 2023, čím by sa Taliansko prepadlo do recesie. Znížili by sa tak jeho daňové príjmy a obmedzil by sa manévrovací priestor novej vlády.



Meloniová by sa chcela vyhnúť zhoršeniu finančnej situácie Talianska vzhľadom na obrovský existujúci dlh krajiny na úrovni približne 150 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Nemecko medzitým dokončuje program zníženia cien plynu v hodnote 200 miliárd eur, ktorý európski partneri vrátane Talianska silne kritizujú, pretože vytvorí nespravodlivú výhodu pre nemecký priemysel v porovnaní s tými, ktorí si takéto opatrenia nemôžu dovoliť.