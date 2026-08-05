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Taliansko požiada EK o súhlas zvýšiť výdavky na obranu a energetiku
Plán predpokladá dodatočné výdavky na opatrenia v oblasti energetickej bezpečnosti na úrovni 0,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) a výdavky na obranu v rozsahu 0,9 %.
Autor TASR
Rím 5. augusta (TASR) - Talianska vláda požiada Európsku komisiu (EK), aby jej uvoľnila priestor na zvýšenie výdavkov na energetiku a obrany. Plán predpokladá dodatočné výdavky na opatrenia v oblasti energetickej bezpečnosti na úrovni 0,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) a výdavky na obranu v rozsahu 0,9 %, uviedol v stredu v parlamente minister financií Giancarlo Giorgetti.
Dodatočné výdavky na obranu by tak do roku 2028 dosiahli približne 21 miliárd eur a na energetiku 14 miliárd eur, priblížil minister. Rokovania o aktivácii takzvanej „únikovej doložky“, ktorá umožňuje členským štátom EÚ získať výnimku z rozpočtových pravidiel bloku, podľa neho vláda plánuje začať čo najskôr po konzultácii s parlamentom. Komisia vyzvala Taliansko, aby predložilo žiadosť o aktiváciu doložky do polovice augusta 2026, vysvetlil Giorgetti. Žiadosť musí obsahovať prehľad plánovaných opatrení, ako aj počiatočný odhad očakávaných nákladov, dodal minister.
Dodatočné výdavky na obranu by tak do roku 2028 dosiahli približne 21 miliárd eur a na energetiku 14 miliárd eur, priblížil minister. Rokovania o aktivácii takzvanej „únikovej doložky“, ktorá umožňuje členským štátom EÚ získať výnimku z rozpočtových pravidiel bloku, podľa neho vláda plánuje začať čo najskôr po konzultácii s parlamentom. Komisia vyzvala Taliansko, aby predložilo žiadosť o aktiváciu doložky do polovice augusta 2026, vysvetlil Giorgetti. Žiadosť musí obsahovať prehľad plánovaných opatrení, ako aj počiatočný odhad očakávaných nákladov, dodal minister.