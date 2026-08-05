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Taliansko požiada EK o súhlas zvýšiť výdavky na obranu a energetiku

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Plán predpokladá dodatočné výdavky na opatrenia v oblasti energetickej bezpečnosti na úrovni 0,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) a výdavky na obranu v rozsahu 0,9 %.

Autor TASR
Rím 5. augusta (TASR) - Talianska vláda požiada Európsku komisiu (EK), aby jej uvoľnila priestor na zvýšenie výdavkov na energetiku a obrany. Plán predpokladá dodatočné výdavky na opatrenia v oblasti energetickej bezpečnosti na úrovni 0,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) a výdavky na obranu v rozsahu 0,9 %, uviedol v stredu v parlamente minister financií Giancarlo Giorgetti.

Dodatočné výdavky na obranu by tak do roku 2028 dosiahli približne 21 miliárd eur a na energetiku 14 miliárd eur, priblížil minister. Rokovania o aktivácii takzvanej „únikovej doložky“, ktorá umožňuje členským štátom EÚ získať výnimku z rozpočtových pravidiel bloku, podľa neho vláda plánuje začať čo najskôr po konzultácii s parlamentom. Komisia vyzvala Taliansko, aby predložilo žiadosť o aktiváciu doložky do polovice augusta 2026, vysvetlil Giorgetti. Žiadosť musí obsahovať prehľad plánovaných opatrení, ako aj počiatočný odhad očakávaných nákladov, dodal minister.
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