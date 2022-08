Taliansko predlžuje opatrenia na zníženie nákladov na palivo

Rím 31. augusta (TASR) - Talianska vláda predĺžila program dotácií, vďaka ktorému budú môcť vodiči tankovať lacnejšie palivá do začiatku októbra. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Predĺženie opatrení na zníženie nákladov na palivo znamená, že ceny benzínu, nafty a skvapalneného plynu budú aj naďalej znížené o približne 30 centov na liter. Uviedli to v stredu minister financií Daniele Franco a minister pre ekologickú transformáciu Roberto Cingolani.



Dohoda o redukcii niektorých daní a poplatkov za palivá, ktorú vláda schválila na jar, mala vypršať 20. septembra. Podľa novej vyhlášky bude toto pravidlo platiť do 5. októbra.



Talianska vláda sa snaží nájsť spôsoby, ako obmedziť náklady domácností na palivo, ktoré v uplynulých mesiacoch strmo vzrástli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Krajinu však čakajú predčasné parlamentné voľby 25. septembra.