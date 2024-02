Taliansko predstavilo plán na podporu ekologickejších áut

Rím 1. februára (TASR) - Taliansko vo štvrtok oznámilo plán na podporu automobilového priemyslu v hodnote 950 miliónov eur. To privítala automobilová skupina Stellantis, ktorá obvinila Rím z nedostatočnej podpory elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa ministra pre podnikanie Adolfa Ursa nový "plán stimulov" zahŕňa tri ciele: zošrotovať autá, ktoré produkujú najviac emisií; pomôcť rodinám s nízkymi príjmami vymeniť staré vozidlá za nové a podporiť výrobu v Taliansku.



"Musíme absolútne zmeniť kurz," povedal Urso počas stretnutia pri okrúhlom stole o automobilovom priemysle.



Nadnárodná automobilová skupina Stellantis vznikla v roku 2021 zlúčením francúzskej spoločnosti PSA Peugeot-Citroën a automobilky Fiat-Chrysler Automobiles, ktorá zahŕňa talianske značky Fiat, Alfa Romeo, Maserati a Lancia. Koncern Stellantis sa pritom zaviazal, že v Taliansku bude do roku 2030 vyrábať milión vozidiel.



Premiérka Giorgia Meloniová však začiatkom tohto mesiaca skupinu kritizovala a uviedla, že niektoré rozhodnutia týkajúce sa výroby boli "vzdialené záujmom Talianska".



Spoločnosť Stellantis vyrobila v Taliansku v roku 2022 približne 685.000 vozidiel, čo bolo len o niečo viac ako 678.000 áut vyrobených skupinou vo Francúzsku.



Generálny riaditeľ Stellantisu Carlos Tavares vo štvrtok zase uviedol, že v Taliansku existuje "otvorená opozícia proti elektromobilom".



Šéf korporátnych záležitostí skupiny v Taliansku Davide Mele, ktorý sa zúčastnil štvrtkového okrúhleho stola, Ursovo oznámenie o stimuloch privítal. Podľa neho automobilový priemysel tak získa potrebné nástroje na podporu trhu, ktorý dlho zaostával v energetickej transformácii.



"Teraz sa všetci môžeme dostať na štartovaciu čiaru a využiť našu spoločnú energiu a naše schopnosti, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok," vyhlásil a zopakoval sľub o zvýšení výroby v Taliansku na jeden milión vozidiel. Dodal však, že to bude závisieť od určitých podmienok vrátane "dlhodobého pokračovania primeraných stimulov na podporu predaja elektromobilov" a rozvoja nabíjacej siete.