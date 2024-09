Taliansko prerozdelí prostriedky EÚ určené pre gigatováreň Stellantisu

Rím 17. septembra (TASR) - Talianska vláda prerozdelí približne 200 miliónov eur z fondov Európskej únie (EÚ), ktoré predtým vyčlenila na plán automobilovej skupiny Stellantis vybudovať závod na výrobu batérií v Termoli. Oznámili to v utorok talianski predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



ACC, spoločný podnik Stellantisu, Mercedesu a TotalEnergies, plánoval postaviť tri gigatovárne v Európe. V júni však oznámil, že zastavuje práce na dvoch z nich, v strednom Taliansku a v Nemecku. Prechádza totiž na lacnejšie batérie v dôsledku spomaľujúceho sa dopytu po elektrických vozidlách v Európe.



Množstvo európskych firiem investovalo do výroby lítium-iónových batérií pre automobilky na kontinente, ktoré prechádzajú z áut so spaľovacím motorom na elektrické vozidlá. Rast dopytu po EV sa však spomalil a konkurencia výrobcov batérií a automobilov z Ázie a Severnej Ameriky je tvrdá.



Spoločnosť ACC, v ktorej je Stellantis najväčším investorom, vo vyhlásení po stretnutí na ministerstve priemyslu v Ríme uviedla, že bola pripravená začať s výstavbou gigatovárne koncom júna, ale čelí "pomalšiemu, ako očakávanému prechodu na elektrickú mobilitu".



Minister priemyslu Adolfo Urso povedal, že vláda podporí aj ďalšie investície, aby bolo talianske hospodárstvo ekologickejšie.



Taliansko vyčlenilo 200 miliónov eur z fondov EÚ na obnovu po pandémii ochorenia COVID-19 pre gigatováreň. Zaviazalo sa poskytnúť jej ďalších 200 miliónov eur z národných a regionálnych fondov. Minister dodal, že ACC môže dostať v neskoršej fáze domáce, štátne peniaze, ak predloží nový priemyselný plán pre Termoli.