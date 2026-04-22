Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
< sekcia Ekonomika

Taliansko prešetruje platformu Booking.com pre možné zavádzanie

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Rím 22. apríla (TASR) - Taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM) v stredu oznámil, že vyšetruje holandskú rezervačnú platformu Booking.com pre pre možné zavádzanie spotrebiteľov. Predstavitelia AGCM a členovia talianskej polície pre finančnú kriminalitu vykonali kontroly v priestoroch spoločnosti Booking.com Italy, uviedol úrad vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Taliansky úrad pre hospodársku súťaž začal vyšetrovanie spoločností Booking.com, Booking.com International a Booking.com (Italia) pre účasť na nekalých obchodných praktikách,“ uviedol AGCM. Podľa názoru úradu sa zdá, že výber pre Program preferovaných partnerov uprednostňuje poskytovateľov ubytovania platiacich spoločnosti Booking.com vyššie provízie a neberie ohľad na kvalitu ubytovania. To by mohlo viesť spotrebiteľov k rezervácii ubytovania, ktoré je v pomere ku kvalite v priemere drahšie, uviedol AGCM.

Hovorca spoločnosti Booking.com Italy uviedol, že spoločnosť „úplne spolupracuje s AGCM “ a verí, že jej partnerský program „spĺňa požiadavky legislatívy na ochranu spotrebiteľov“.

Platforma Booking.com je dostupná v 45 jazykoch. Okrem ubytovania sprostredkúva aj predaj leteniek a požičiavanie áut.
