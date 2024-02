Taliansko preskúma prípadné investície čínskych automobiliek v krajine

Miláno 29. februára (TASR) - Taliansko podrobne preskúma akékoľvek investície čínskych výrobcov automobilov v krajine. Uviedol to vo štvrtok vicepremiér Antonio Tajani v reakcii na stredajšie (28. 2.) vyhlásenie ministra pre hospodársky rozvoj Adolfa Ursa, že krajina rokuje s tromi čínskymi výrobcami. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Takéto spolupráce musia byť pozorne vyhodnotené a musíme venovať pozornosť nekalej súťaži," povedal Tajani.



"Musíme venovať pozornosť tomu, že v týchto vzťahoch vždy existuje reciprocita," uviedol s tým, že taliansky kabinet bude musieť schváliť príchod akejkoľvek čínskej skupiny.



Minister Urso v stredu totiž vyhlásil, že rokuje s tromi čínskymi automobilovými skupinami, ale nemenoval ich. "Len s príchodom ďalšieho producenta áut môžeme dosiahnuť náš cieľ, ktorým je milión vyrobených áut ročne," povedal Urso.



Čínsky automobilový gigant BYD zase v pondelok (26. 2.) uviedol, že ho talianska vláda oslovila vo veci investovania v krajine. Potreba ďalšej európskej továrne okrem tej, ktorú BYD stavia v Maďarsku bude "závisieť od predaja a ten sa momentálne vyvíja dobre," skonštatoval Michael Shu, vedúci európskych prevádzok BYD.



Nadnárodná skupina Stellantis, ktorá vlastní automobilku Fiat, je jediným masovým výrobcom áut v Taliansku. Okrem nej sú v krajine už len výrobcovia špeciálnych športových automobilov.



Podľa Ursa Taliansko je v kontakte aj so západnými výrobcami, ako je Tesla, ktorej plán na rozšírenie továrne pri Berlíne narazil na odpor miestnych obyvateľov.



Rozhovory s čínskymi skupinami prichádzajú po tom, čo Taliansko v decembri minulého roka odstúpilo od kontroverznej čínskej iniciatívy Novej hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative).



Spoločnosť Stellantis, ktorá vlani zvýšila svoju produkciu v Taliansku o 9,6 % na 752.000 áut, varovala vládu v Ríme pred vstupom čínskych spoločností.



Aj Európska únia je znepokojená nekalou konkurenciou zo strany čínskych automobiliek a vlani v októbri začala vyšetrovať údajné dotácie, ktoré dostávajú od čínskej vlády.