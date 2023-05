Taliansko pripravuje zákon o obmedzení prenájmov na krátkodobé pobyty

Rím 30. mája (TASR) - Talianska vláda pripravuje návrh zákona, ktorý by mal obmedziť prenajímanie nehnuteľností na krátkodobé turistické pobyty. Cieľom je zachovať rezidenčný charakter mestských centier a zabrániť tomu, aby sa trh s bývaním stal pre miestnych obyvateľov cenovo nedostupným, uviedla v utorok ministerka cestovného ruchu Daniela Santancheová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Podľa návrhu zákona by majitelia nehnuteľností využívaných na krátkodobé prenájmy museli získať osobitný identifikačný kód. Prenajímateľovi, ktorý nemá tento identifikátor, by hrozila pokuta až vo výške 5000 eur. Návrh legislatívy počíta aj so zavedením povinnosti uzatvárať takéto zmluvy vo veľkých mestách najmenej na dve noci. Výnimka by platila v prípade rodín zložených z troch detí a aspoň jedného rodiča. Santancheová uviedla, že návrh zákona chce predložiť do konca júna.



Ministerka už v apríli uviedla, že vláda premiérky Giorgie Meloniovej v snahe obmedziť masový turizmus pristúpi k inventarizácii všetkých bytov, ktoré slúžia na krátkodobé prenájmy, a hneď ako získa úplný prehľad, zavedie opatrenia.