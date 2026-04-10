Taliansko pripravuje zhoršenie výhľadu rastu ekonomiky
Dôvodom je výrazný rast cien energií, s čím pôvodné odhady nepočítali.
Autor TASR
Rím 10. apríla (TASR) - Talianska vláda plánuje zhoršenie výhľadu vývoja ekonomiky v tomto aj budúcom roku. Dôvodom je výrazný rast cien energií, s čím pôvodné odhady nepočítali. Uviedol to tento týždeň taliansky minister hospodárstva Giancarlo Giorgetti. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa Giorgettiho by však revízia rastových prognóz smerom nadol nemala byť výrazná, navyše, dôvodom sú najmä externé a dočasné faktory. „Je to najmä dôsledok energetickej krízy,“ povedal.
Talianska vláda by v apríli mala aktualizovať prognózy vývoja ekonomiky a verejných financií na tento aj ďalšie roky. Agentúra Reuters uviedla, že podľa zdrojov oboznámených so situáciou by vláda mala prognózu tohtoročného rastu upraviť na 0,6 %, prípadne na 0,5 %. Doterajší odhad uvádza rast talianskej ekonomiky na úrovni 0,7 %. Na budúci rok vláda zatiaľ počíta s rastom o 0,8 %, podľa zdrojov však túto prognózu upraví na 0,7 % alebo 0,6 %.
Zhoršenie odhadu vývoja ekonomiky skomplikuje vláde plány znížiť rozpočtový deficit tento rok na požadované 3 % hrubého domáceho produktu. V tejto súvislosti Giorgetti povedal, že Európska únia by mala v prípade opätovnej eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom dočasne uvoľniť požiadavky v oblasti rozpočtového deficitu.
