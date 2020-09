Taliansko pripravuje zvýšenie svojich cieľov pre rozpočtový deficit

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Rím 25. septembra (TASR) - Taliansko sa v dôsledku krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu pripravuje na zvýšenie svojich cieľov pre rozpočtový deficit a vládny dlh v tomto a budúcom roku. Uviedli to v piatok dva vládne zdroje, ktoré nechceli byť menované.Podľa nich talianske ministerstvo financií najnovšie počíta s verejným dlhom v roku 2020 vo výške 160 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto 157,6 % HDP, ktorý by mal v roku 2021 klesnúť na 156 % HDP.Cieľ pre deficit v roku 2020 reviduje ministerstvo na približne 12,8 % HDP z 11,9 %, ktoré stanovilo len pred mesiacom. Nové prognózy, o ktorých sa vo vládnej koalícii ešte len rokuje, zverejní ministerstvo na budúci týždeň v hospodárskom a finančnom dokumente štátnej pokladnice (DEF). Ten vytvorí rámec pre rozpočet na rok 2021. Podľa zdrojov však dokument stanoví cieľ pre deficit v roku 2021 na úrovni 7 % HDP namiesto 5,7 % v aprílovej prognóze.Taliansko schválilo mimoriadne pôžičky v tomto roku vo výške 100 miliárd eur v snahe obmedziť škody, ktoré nový koronavírus spôsobil jeho už aj tak krehkej ekonomike. Tá sa už prepadla do najhoršej recesie od druhej svetovej vojny.Ministerstvo zhorší tiež odhad poklesu HDP v tomto roku na 9 % z aprílových 8 %. V nasledujúcom roku 2021 očakáva jeho rast o 6 %, pričom vláda pri oživení hospodárstva počíta s masívnou pomocou z fondu obnovy Európskej únie (EÚ).Rím by mal získať približne 209 miliárd eur vo forme lacných pôžičiek a grantov z fondu pre členov EÚ, ktorých tvrdo zasiahla pandémia.Výkon hospodárstva vysoko zadlženého Talianska už pred tzv. koronakrízou výrazne zaostával za európskymi partnermi. Rím je tiež známy dlhou tradíciou neplnenia rozpočtových cieľov EÚ.V dokumente zverejnenom tento mesiac talianska vláda uviedla, že projekty financované z fondu EÚ by mohli krajine pomôcť zdvojnásobiť priemernú mieru hospodárskeho rastu, zmenšiť priepasť medzi severom a juhom, a dokonca zvýšiť pôrodnosť, ktorá patrí medzi najnižšie na svete.