Taliansko rozhodlo o ukončení používania spaľovacích motorov do 2035

Rím 11. decembra (TASR) - Talianska vláda rozhodla, že v krajine sa do roku 2035 ukončí používanie spaľovacích motorov v nových autách.



Dodávky a ľahké úžitkové vozidlá so spaľovacími motormi musia byť stiahnuté z prevádzky do roku 2040, rozhodol v piatok (10. 12.) výbor pre ekologickú tranzíciu CITE. Ukončenie používania spaľovacích motorov je považované za dôležitý krok k zníženiu škodlivých emisií v rámci národnej politiky boja proti globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene.



Rozhodnutie je v súlade s požiadavkou Európskej únie (EÚ) na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 % do roku 2030, uviedol CITE. Taliansko nasleduje celý rad európskych krajín, ako sú Španielsko, Francúzsko a ďalšie, ktoré stanovili, že po rokoch 2030, 2035, respektíve 2040, sa už nebudú môcť predávať autá so spaľovacími motormi.



Talianska vláda zdôraznila, že automobilky majú dosť času, aby svoju výrobu prispôsobili tomuto vývoju. "V rámci tohto procesu sa musia presadiť všetky funkčné riešenia dekarbonizácie dopravy," uviedlo talianske ministerstvo dopravy. Dodalo, že v rámci prechodu k ekologickejšej energii je potrebné využiť okrem elektromobilov aj potenciál vodíku rovnako ako biopalív.



Minister priemyslu Giancarlo Giorgetti upozornil na následky, ktoré bude mať prechod na elektromobily na domáci automobilový priemysel. Varoval, že viac než polovica ľudí, ktorí aktuálne pracujú v rámci automobilového dodávateľského reťazca, bude musieť zmeniť zamestnanie.