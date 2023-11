Rím 14. novembra (TASR) - Taliansko sa chce do roku 2025 zaobísť bez uhoľných elektrární a namiesto nich využívať obnoviteľné zdroje energie, ako sú fotovoltika, veterná energia, geotermálna energia a vodík. Vyhlásil to v utorok taliansky minister životného prostredia Gilberto Pichetto Fratin, ktorý sa zároveň vyslovil za rozvoj jadrovej energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Zelený vodík v súčasnosti stojí 8 eur za kilogram, takže na trhu nie je konkurencieschopný. Musíme ho ponúknuť za prijateľnú cenu," povedal minister podľa talianskych médií. "Vďaka plynovodom, ktorými sa dnes prepravuje plyn, bude možné prepravovať vodík naprieč celým Talianskom od juhu na sever," dodal. Taliansko musí pokročiť v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zárukou do budúcnosti je aj "čistá a udržateľná" jadrová energia, zdôraznil Pichetto Fratin



Jadrová energia je v Taliansku spornou témou. V referende v roku 1987, rok po havárii v jadrovej elektrárni Černobyľ, sa Taliani vyslovili za jej postupné vyradenie. Posledné jadrové elektrárne v krajine odstavili v roku 1990. V roku 2009 vtedajší premiér Silvio Berlusconi oznámil plán opäť investovať do jadra, po havárii v japonskej Fukušime od tohto zámeru upustil. V roku 2011 sa konalo v Taliansku ďalšie referendum, v ktorom sa 94,2 % účastníkov vyslovilo proti novým reaktorom.



Nové ľudové hlasovanie o návrate Talianska k výrobe jadrovej energie chce v súčasnosti presadiť pravicová vládna strana Liga. Krajine by to umožnilo získať čistú jadrovú energiu najnovšej generácie, uviedol predseda strany a taliansky vicepremiér Matteo Salvini.