Taliansko sa sťažuje na silné euro, vyzvalo ECB na zníženie sadzieb
ECB na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni. Sadzby tak nemenila už tretíkrát po sebe, pričom naposledy ich znížila v júni, a to o 25 bázických bodov.
Rím 31. októbra (TASR) - Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vyzval Európsku centrálnu banku (ECB), aby znížila úrokové sadzby. Cieľom je oslabiť euro, keďže v súčasnosti silná európska mena poškodzuje talianskych vývozcov. Informovala o tom agentúra AFP.
„Popri amerických dovozných clách našich exportérov poškodzuje aj stále slabší dolár a stále silnejšie euro,“ povedal Tajani novinárom po rokovaní s komisárom EÚ pre obchod Marošom Šefčovičom. „Dúfam teda, že aj ECB začne zvažovať ďalšiu redukciu úrokových sadzieb, ako to robí momentálne americká centrálna banka,“ dodal Tajani s tým, že ináč „riskujeme, že rozdiel v kurze dolára a eura bude predstavovať ešte väčšiu záťaž než americké dovozné clá“.
Talianski exportéri patria medzi najviac poškodených silným eurom. Taliansko je totiž v rámci krajín Európskej únie tretím najväčším vývozcom tovarov do USA.
ECB na svojom ostatnom zasadnutí vo štvrtok (30. 10.) ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni. Sadzby tak nemenila už tretíkrát po sebe, pričom naposledy ich znížila v júni, a to o 25 bázických bodov. Kľúčová depozitná sadzba sa tak odvtedy drží na úrovni 2 %.
Šéfka ECB Christine Lagardová po rozhodnutí Rady guvernérov ECB poukázala na to, že „ekonomika eurozóny je dostatočne odolná“. Navyše, inflácia sa pohybuje v blízkosti inflačného cieľa stanoveného na 2 %. Štatistický úrad Eurostat následne v piatok zverejnil rýchly odhad inflácie za október, podľa ktorého sa rast spotrebiteľských cien v eurozóne spomalil na 2,1 % zo septembrovej úrovne 2,2 %.
