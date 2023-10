Taliansko sa vyhlo recesii, inflácia skĺzla v októbri pod 2 %

Miláno 31. októbra (TASR) - Taliansko zaznamenalo v 3. štvrťroku nulový hospodársky rast a tesne sa tak vyhlo recesii. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT, ktoré zverejnila agentúra AFP.



Hrubý domáci produkt (HDP) Talianska zaznamenal v 3. štvrťroku nulový medzikvartálny rast po tom, ako v predchádzajúcom štvrťroku talianska ekonomika klesla o 0,4 %. Taliansko tak neskĺzlo do technickej recesie, ktorá je definovaná ako medzikvartálny pokles dva štvrťroky po sebe.



Výsledok bol však horší, než očakávali analytici, ktorí počítali iba so spomalením tempa rastu. Predpokladali, že ekonomika vzrastie o 0,1 %.



Talianska vláda už minulý mesiac zredukovala odhad rastu ekonomiky na celý rok. Pôvodne počítala s tým, že ekonomika vzrastie v roku 2023 o 1 %, najnovšie však odhaduje rast na úrovni 0,8 %. Na budúci rok počíta s rastom ekonomiky o 1,2 %, pričom v apríli ešte odhadovala, že vzrastie o 1,5 %.



ISTAT zároveň zverejnil najnovšie údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie, ktorá zaznamenala prudké spomalenie. Štatistici uviedli, že medziročná inflácia dosiahla tento mesiac 1,8 %, zatiaľ čo v septembri predstavovala 5,3 %. Taliansko tak dosiahlo najnižšiu mieru inflácie od júna 2021, pričom výrazne ju ovplyvnil pokles cien energií a spomalenie rastu cien potravín.



Zmiernila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Zatiaľ čo v septembri dosiahla 4,6 %, v októbri zaznamenala 4,2 %.