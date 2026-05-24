< sekcia Ekonomika
Taliansko schválilo balík opatrení na podporu automobilového priemyslu
Ministerstvo hospodárstva ďalej oznámilo, že v júli uvoľní ďalších 251 miliónov eur na projekty v oblasti cestnej nákladnej dopravy.
Autor TASR
Rím 24. mája (TASR) - Talianska vláda v nedeľu schválila nový balík stimulačných opatrení pre automobilový priemysel. Na podporu dodávateľského reťazca a na investície do výroby, výskumu a inovácií je k dispozícii celkovo 1,34 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Okrem klasických investícií do priemyslu sú plánované aj cielené stimuly pre udržateľnú mobilitu a obnovu vozového parku v segmente úžitkových vozidiel. Finančné prostriedky by mali pomôcť podnikom zvládnuť prebiehajúcu priemyselnú a energetickú transformáciu, uviedol minister priemyslu Adolfo Urso.
Ministerstvo hospodárstva ďalej oznámilo, že v júli uvoľní ďalších 251 miliónov eur na projekty v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Vláda premiérky Giorgie Meloniovej už v piatok (22. 5.) rozhodla o ďalšom predĺžení zníženia daní z benzínu a nafty s účinnosťou do 6. júna. Toto opatrenie pôvodne zaviedla v polovici marca po blokáde Hormuzského prielivu, ktorá viedla k výraznému nárastu cien ropy a pohonných látok.
Okrem klasických investícií do priemyslu sú plánované aj cielené stimuly pre udržateľnú mobilitu a obnovu vozového parku v segmente úžitkových vozidiel. Finančné prostriedky by mali pomôcť podnikom zvládnuť prebiehajúcu priemyselnú a energetickú transformáciu, uviedol minister priemyslu Adolfo Urso.
Ministerstvo hospodárstva ďalej oznámilo, že v júli uvoľní ďalších 251 miliónov eur na projekty v oblasti cestnej nákladnej dopravy. Vláda premiérky Giorgie Meloniovej už v piatok (22. 5.) rozhodla o ďalšom predĺžení zníženia daní z benzínu a nafty s účinnosťou do 6. júna. Toto opatrenie pôvodne zaviedla v polovici marca po blokáde Hormuzského prielivu, ktorá viedla k výraznému nárastu cien ropy a pohonných látok.