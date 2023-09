Taliansko schválilo ďalšiu pomoc pre rodiny na riešenie cien energií

Rím 26. septembra (TASR) - Talianska vláda schválila začiatkom týždňa opatrenia v hodnote približne 1,3 miliardy eur na pomoc domácnostiam pri zvládaní vysokých cien energií v závere roka. Súčasťou opatrení je predĺženie daňových úľav a nižších cien elektriny a plynu, ako aj podpora pre najchudobnejšie rodiny pri platbách za dopravu a pohonné látky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Bloomberg a Reuters.



Vláda schválila nové opatrenia napriek výzve šéfky Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovej na pôde Európskeho parlamentu, aby vlády postupne ukončili uplatňovanie opatrení zavedených v reakcii na prudký rast cien energií. Uviedla, že energetická kríza ustupuje a vlády by preto nemali v nákladnej finančnej podpore pokračovať, keďže to zvyšuje strednodobé inflačné tlaky. Naopak, ECB od štátov eurozóny chce, aby ústup od expanzívnej finančnej politiky ešte urýchlili.



Ceny energií sa však v posledných týždňoch opäť zvýšili a talianska vláda rozhodla, že opatrenia spojené s riešením vysokých cien energií, ktoré mali skončiť do 1. októbra, predĺži o ďalšie tri mesiace. Súčasťou nového balíka pomoci sú aj opatrenia pre menšie firmy či vlastníkov malých obchodov. V prípade menších prehreškov, čo sa týka platieb, im nebude hroziť strata licencie, ale bude sa to riešiť pokutami.



Vláda sa opäť zíde v stredu (27. 9.), keď by mala zverejniť svoje ekonomické ciele na budúci rok. Zdroje z vlády pre agentúru Reuters uviedli, že kabinet by mal upraviť pôvodný cieľ v oblasti rozpočtového deficitu smerom nahor. V apríli vláda počítala pre rok 2024 s rozpočtovým schodkom na úrovni 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), teraz by cieľ mala posunúť na 4,1 % až 4,3 % HDP.



K zmenám by malo dôjsť aj v prípade tohtoročného rozpočtového deficitu. Aj pri tom plánuje vláda stanoviť vyššiu hodnotu než 4,5 % HDP, čo je úroveň, ktorú stanovila pôvodne. Niektoré zdroje uvádzajú, že upravené čísla v oblasti rozpočtového deficitu na tento rok by sa mohli posunúť zhruba na 5,5 % HDP.