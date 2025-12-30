< sekcia Ekonomika
Taliansko schválilo pravidlá pre produkciu nealkoholických vín
Autor TASR
Rím 30. decembra (TASR) - Taliansko sa otvára nealkoholickému vínu. Daňový rámec pre jeho výrobu stanovuje nariadenie, ktoré v utorok podpísali ministerstvá financií a poľnohospodárstva v Ríme. Súbor pravidiel v oblasti spotrebných daní, povolení a distribúcie sa týka nápojov s veľmi nízkym obsahom alkoholu, maximálne do 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Nariadenie upravuje povoľovacie procesy, postupy pri skladovaní a preprave a ďalšie administratívne povinnosti. Stanovuje dve kategórie podľa objemu výroby - nad alebo pod 1000 hektolitrov ročne. Vďaka tomu môžu vinárstva rozvíjať prebiehajúce pilotné projekty. Odvetvie reaguje na silno rastúci dopyt po nealkoholických vínach, najmä v zahraničí. Nealkoholickým nápojom sa tento rok prvýkrát otvoril aj odborný veľtrh Vinitaly vo Verone.
Jasný právny rámec vytvára pre odvetvie nové príležitosti, uviedol taliansky minister poľnohospodárstva Francesco Lollobrigida. Paolo Castelletti, šéf združenia talianskych výrobcov vína UIV, označil nové pravidlá za bod zlomu, keďže čoraz viac podnikov chce investovať do oblasti nealkoholických vín. Na výrobu nealkoholických vín sú vhodné najmä šumivé biele vína, ako je Prosecco, uviedol renomovaný vinár Lamberto Frescobaldi.
