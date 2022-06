Taliansko skúma balík na zníženie daní z miezd a nákladov na energie

Rím 13. júna (TASR) - Taliansko skúma niekoľkomiliardový balík na zníženie daní pre ľudí s nízkymi a strednými príjmami a na pomoc rodinám firmám vyrovnať sa s rastúcimi nákladmi na energiu. Uviedli to v pondelok dvaja vládni predstavitelia, ktorí nechceli byť menovaní, pretože ide o citlivé informácie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



To budú ďalšie výdavky nad rámec vyše 30 miliárd eur zahrnutých do rozpočtu od januára. Balík má pomôcť zmierniť negatívny vplyv vysokých nákladov na elektrinu, plyn a benzín, ktoré zatieňujú rastové vyhliadky tretej najväčšej ekonomiky eurozóny.



Vláda si kladie za cieľ znížiť takzvaný daňový klin, teda rozdiel medzi tým, čo vynaloží na mzdy zamestnávateľ, a tým, čo si zamestnanec odnesie domov, pričom benefity by mali získať skôr zamestnanci ako firmy, spresnili zdroje z kabinetu.



Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) odhadla, že v roku 2021 prišiel priemerný slobodný zamestnanec v Taliansku o 46,5 % svojej hrubej mzdy na daniach a sociálnych odvodoch, čo je piaty najvyšší pomer zo skupiny 38 vyspelých krajín.



A zároveň opatrenia, o ktorých sa diskutuje v oblasti energetiky, majú hodnotu až 7 miliárd eur, uviedli nemenovaní predstavitelia, podľa ktorých vláda zvažuje, že predĺži do septembra aktuálne zníženie spotrebnej dane o 25 centov na liter pohonných látok na čerpacích staniciach, ktoré by inak vypršalo 8. júla.



Rím by mohol predĺžiť tiež na 3. štvrťrok, a v niektorých prípadoch až do konca decembra existujúce daňové úľavy a bonusy zamerané na zníženie účtov za palivo pre energeticky náročné podniky a chudobné domácnosti.



Premiér Mario Draghi sa chce vyhnúť financovaniu balíka prostredníctvom dodatočných pôžičiek, uviedli vládni predstavitelia, keďže Európska centrálna banka (ECB) sa pripravuje na ukončenie programu nákupu dlhopisov, ktorý pomáhal Taliansku udržiavať nízke náklady na pôžičky.



S financovaním týchto opatrení by vláde mohol pomôcť 25-percentý jednorazový poplatok pre výrobcov a predajcov elektriny, zemného plynu a ropných produktov, ktorý by podľa odhadu ministerstva financií mal priniesť takmer 11 miliárd eur.



Jeden zo zdrojov uviedol pritom, že neočakáva zvýšenie tejto sadzby na 30 %, čo by potenciálne zabezpečilo vláde ďalšie 2 miliardy eur.



Viacerí zákonodarcovia naliehajú tiež na vládu, aby rozšírila jednorazový odvod aj na zisky bánk z obchodovania s energiou vrátane zisku z finančných derivátov súvisiacich s energetikou.