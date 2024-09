Taliansko smeruje k návratu na post najväčšieho producenta vína sveta

Paríž 21. septembra (TASR) - Taliansko by sa tento rok malo vrátiť na pozíciu najväčšieho producenta vína na svete a vytlačiť z nej Francúzsko. Poukázali na to najnovšie údaje od poľnohospodárskych organizácií z obidvoch krajín, ktoré zverejnila agentúra AFP.



Po katastrofálnej úrode hrozna v roku 2023 sa situácia v Taliansku tento rok zlepšila. Farmárska asociácia Coldiretti odhaduje, že produkcia vína vzrastie v tomto roku o osem % na 41 miliónov až 42 miliónov hektolitrov. Napriek tomu produkcia zotrvá hlboko pod priemerom z nedávnych rokov, keďže v niektorých, najmä severných oblastiach krajiny bojovali vinári s výdatnými dažďami a v ďalších zasa s extrémnym suchom. To zasiahlo najmä južné oblasti, medzi nimi aj Sicíliu.



Francúzske ministerstvo poľnohospodárstva zasa začiatkom septembra zverejnilo prognózu, podľa ktorej produkcia vína v krajine dosiahne tento rok 39,3 milióna hektolitrov. Ak sa odhad ministerstva potvrdí, bude to znamenať pokles produkcie až o 18 %.



Taliansko je od roku 2007 najväčším producentom vína na svete s výnimkou rokov 2011, 2014 a 2023, uviedla Medzinárodná organizácia pre víno a vinič (OIV). V týchto rokoch Talianov z prvého miesta vytlačili Francúzi.



Tento rok však niektoré oblasti vo Francúzsku zasiahli mrazy a časť viníc poškodili choroby. To sa týka obzvlášť pohoria Jura na východe Francúzska. V tejto oblasti sa v dôsledku mrazov a plesní očakáva pokles produkcie až o 71 %. Výrazný pokles sa predpokladá aj v regióne Charente, a to približne o 35 %. V údolí Loiry sa počíta s poklesom produkcie o 30 % a v regiónoch Burgundsko-Beaujolais, ktoré zasiahol ľadovec, s poklesom zhruba o štvrtinu.