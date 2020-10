Taliansko, Španielsko a Poľsko získajú ako prvé financie zo SURE

Rím 23. októbra (TASR) - Taliansko, Španielsko a Poľsko budú prvými krajinami Európskej únie (EÚ), ktoré získajú peniaze z nového fondu SURE na financovanie pracovných miest počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Uviedli to talianske médiá s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej.



"Robíme všetko pre to, aby sme zachránili pracovné miesta," povedala a dodala, že cieľom nástroja SURE je podporiť dočasné schémy udržania zamestnanosti až do výšky 100 miliárd eur.



"Prvými krajinami, ktoré dostanú podporu, budú Taliansko, Španielsko a Poľsko. Kríza ich tvrdo zasiahla. Peniaze dorazia rýchlo. Sme s vami," citovali médiá von der Leyenovú.